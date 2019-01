Michiko Kakutani fileert president Pinokkio: 'Misschien gelooft Trump zelf de onzin die hij verkoopt, maar liegen is vooral een bewuste propagandastrategie'

Ze was 38 jaar lang de leading boekencritica van The New York Times. Norman Mailer noemde haar ‘a one-woman kamikaze’, Jonathan Franzen vond haar na een moordende recensie ‘het domste mens van New York City’. Maar dom is deze winnares van een Pulitzer Prize bepaald niet, en in ‘Het einde van de waarheid’ mobiliseert ze haar kennis om te waarschuwen voor wat Donald Trump aanricht. ‘Wanneer feiten vervangen worden door leugens, kunnen de politieke en sociale gevolgen verschrikkelijk zijn.’

Michiko Kakutani kon carrières maken en kraken en werd zo bekend dat ze in tv-series als ‘Sex and the City’ en ‘Girls’ over de tong ging. Ze is dan ook een geduchte tegenstandster voor een president die als geen ander de media bespeelt.

HUMO The Washington Post berekende dat Donald Trump tijdens zijn eerste ambtsjaar zes leugens per dag vertelde. Maar je hebt verschillende soorten leugenaars: sommige geloven hun eigen leugens, andere wéten dat ze liegen, en dan heb je nog de pathologische leugenaar die niet anders kan dan er wat uitflappen. Welke soort ziet u in Trump?