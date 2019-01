'Het einde van de waarheid': Michiko Kakutani fileert president Pinokkio

Het chaotische, van leugens doorspekte taaltje van de 45ste president van de VS heeft in zijn eigen land een welbespraakte tegenstander gevonden: Michiko Kakutani. Ze was 38 jaar lang de leading boekencritica van The New York Times. Norman Mailer noemde haar ‘a one-woman kamikaze’, Jonathan Franzen vond haar na een moordende recensie ‘het domste mens van New York City’. Maar dom is deze winnares van een Pulitzer Prize bepaald niet, en in ‘Het einde van de waarheid’ mobiliseert ze haar kennis om te waarschuwen voor wat Donald Trump aanricht. ‘Wanneer feiten vervangen worden door leugens, kunnen de politieke en sociale gevolgen verschrikkelijk zijn.’