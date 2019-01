Natalia en Jef Neve gaan samen op tournee. 'Zolang wij het zelf maar niet raar vinden'

Met Google Maps erbij lijkt het echter een klein mirakel dat de twee elkaar niet al veel éérder tegen het lijf liepen. Neve ging naar school in Geel, op een steenworp van Oevel, waar de jonge Natalia Druyts door de velden dartelde. De Kempenzoon en -dochter leerden elkaar pas enkele jaren geleden kennen, van het één kwam al snel het ander, en op 11 januari beginnen de Vlaamse Queen of Soul en ’s lands populairste jazzpianist aan een tournee die hen tot april langs onze concertgebouwen en schouwburgen zal leiden. ‘Als je dat vijftien jaar geleden had voorspeld, hadden ze je gek verklaard.’

Wat het precies zal worden, daar doen ze voorlopig nog een beetje vaag over. Voor de poen hoeven ze het alvast niet te doen: Natalia liet begin december in haar eentje de Lotto Arena vollopen, en ook Neve heeft er net een succesvolle solotournee op zitten en trekt tot ver buiten de landsgrenzen volle zalen. Ook privé gaat het de twee voor de wind: Neve is al twee jaar gelukkig getrouwd met zijn Andy, Natalia vond het geluk bij Frederik Binst, de nieuwe man in haar leven, die ze in de Lotto Arena aan haar fans voorstelde en op het podium trakteerde op een pikante lapdance.

Tijdens ons gesprek met Jef Neve en Natalia blijft het wat zediger, maar nu ook weer niet zo heel veel.

HUMO Jef Neve en Natalia: sommige mensen vinden het een vreemde combinatie.