Als je onlinedate in rook opgaat: 'Ghosting ondermijnt je zelfbeeld'

En plots laat je date niets meer van zich horen, die reageert niet meer op je berichten, lijkt van de aardbol verdwenen – als een geest. Ghosting is de pijnlijkste trend op het slagveld van onlinedating, zegt communicatiewetenschapster Elisabeth Timmermans (foto). De onderzoekster aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wil nu bestuderen waarom iemand een date na een tijdje bewust negeert, en welke impact dat op de andere heeft.

HUMO Volgens een Brits onderzoek over onlinedating heeft 50 procent van de gebruikers ervaring met dates die plots verdwijnen. Evenveel ondervraagden hebben zelf al aan ghosting gedaan.

Elisabeth Timmermans «Cijfers voor Vlaanderen en Nederland zijn er nog niet, maar uit de interviews die ik vorig jaar heb afgenomen voor mijn doctoraatsstudie over datingapps, bleek dat ghosting héél vaak voorkwam. Voor veel mensen was het ook veruit de negatiefste ervaring in onlinedating. Zonder uitleg gedumpt worden kan je onzeker maken, en als het meerdere keren gebeurt, kan het je zelfbeeld ondermijnen. Mensen vinden het zo erg omdat de beslissing eenzijdig is genomen. De andere verbreekt plots het contact, terwijl jij er net een goed gevoel bij had. Eerst vraag je je af: heb ik iets verkeerd gedaan? Misschien heeft hij een ongeluk gehad, is hij in het ziekenhuis, of dood? Maar dan zie je dat hij of zij je berichtje wel heeft gelezen, maar niet wil reageren. En plots liket hij de Instagramfoto van iemand anders. Dan begin je aan jezelf te twijfelen: was ik niet interessant genoeg? Het maakt je verward, verdrietig, gefrustreerd en soms heel boos.»