Maaike Neuville: 'Waarom altijd dat hokjesdenken? Ik ben op veel vlakken mannelijker dan mijn lief'

In ‘De dag’ speelt ze op verbluffende wijze de koele en berekende Freya. ‘Eindelijk eens níét speels en spontaan, en ook niet wulps en blond,’ zegt ze met een diep doorvoelde weerzin. Van dat beeld wou ze na jarenlange typecasting af. Ondertussen speelt ze wel een blonde vrouw met grote borsten in de nieuwe zombiefilm ‘Yummy’, maar daarover straks meer.

HUMO Wat een geweldig personage, die Freya. Het moet zalig zijn om haar te spelen.

Maaike Neuville «Ja! Vooral omdat de serie zo uitgekiend in elkaar zit. In Vlaamse fictie moet je weleens dingen zeggen als: ‘Maar, toen we hem daar vonden had hij toch een horloge aan?’ en dat moet je dan laten klinken alsof het geen informatie voor de kijker is. ‘De dag’ is zo ingenieus geschreven dat elke situatie voor zichzelf spreekt. Dan kun je als acteur gewoon spelen, meesurfen op de golf van het verhaal.»