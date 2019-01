Hoe zou het eigenlijk zijn met... Michael Schumacher?

Michael Schumacher zag Lewis Hamilton eind oktober weer dichter bij zijn record komen. Hij zat in zijn rolstoel voor de televisie toen de Brit in Mexico zijn vijfde formule 1-titel won. De voormalige Ferrari-baas Jean Todt had het liever niet verteld, maar in een interview met Auto Bild gaf hij toe dat hij de race samen met Schumacher had bekeken in zijn huis in Zwitserland. Met zulke snippertjes nieuws moet de wereld het al vijf jaar doen. En dan kwam het nog van een betrouwbare bron. Meestal gaat het om berichten van boulevardbladen, doorspekt met termen als ‘zouden’, ‘naar verluidt’ en ‘volgens ingewijden’.