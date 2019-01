Jonathan Holslag «De implosie van de westerse wereld lijkt onafwendbaar. Als samenlevingen hun welvaart als een gegeven beschouwen en vrede consumeren zonder erover na te denken hoe ze die kunnen garanderen, gaat het bergafwaarts. Europa lijdt aan schizofrenie en zinsverbijstering. We weten niet meer wie we zijn en dan gaat elke samenleving eraan.»

– Het is ook niet meer vanzelfsprekend om in defensie te investeren.

Holslag «We geven miljarden uit aan honden- en kattenvoer, maar als er geld nodig is voor veiligheid, geven we niet graag thuis. In de geschiedenis wordt vaak geschreven over decadentie die grote rijken te gronde richt. Ik denk dat wij nu ook kampen met decadentie. Het is goed dat je flink kunt consumeren, maar het is onze eerste verantwoordelijkheid om onze welvaart, veiligheid en zelfstandigheid in stand te houden. Dat hebben we zeker vijftien jaar niet meer gedaan.»