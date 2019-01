De triomfen & tranen van 30 jaar VTM: van 'Familie' tot 'Big Brother', van Dany Verstraeten tot Paul Jambers

In den beginne was er niets in Vilvoorde, tot Mike Verdrengh en Guido Depraetere er in 1989 een spotlight aanknipten en ordonneerden: ‘Laat er glamour zijn.’ Ze noemden het resultaat VTM, Vlaanderens eerste commerciële zender, die de toenmalige BRT op zijn grondvesten deed daveren en het hele televisielandschap transformeerde. Humo vat 30 jaar VTM in 30 categorieën, die een geschiedenis van triomfen en tranen onthullen, en ontlokt de helden van toen en nu tekst en uitleg: ‘Bweurk, ik heb wel gekeken, maar het had eigenlijk niet gehoeven.’