Begin december liet Alexander De Croo op het Global Citizen Festival in Kaapstad een stadion van zestigduizend uitzinnige Afrikaanse vrouwen ‘She is equal’ scanderen. De gelijknamige campagne voor internationale vrouwenrechten, waarvan hij één van de gezichten is, moet het leven van dertig miljoen vrouwen en kinderen verbeteren. Toen hij terug in het kille Brussel aankwam, belandde hij in de heisa over een niet-bindend migratiepact, die tot de val van de regering-Michel I zou leiden.

Alexander DE CROO «Het contrast was immens. Dat festival was de bekroning van onze strijd voor meer vrouwenrechten in Afrika. Men leidde me naar dat podium, met muren van volk om me heen en ik dacht: laat ik maar eens testen of ik een publiek kan bespelen (lacht). Dat gaf een enorme kick. De volgende dag land je in Brussel, en word je meegesleurd in zo’n regeringscrisis over, tja, waarover ging het eigenlijk?»