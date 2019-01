Amber Heard, niet langer mevrouw Johnny Depp: ' 'Ongelijkheid is een probleem voor iedereen. We moeten er gewoon iets aan doen'

In mei 2016 gingen foto’s van een gehavende Amber Heard (32) de wereld rond. De actrice beschuldigde haar man Johnny Depp ervan dat hij een mobiele telefoon in haar gezicht had gegooid. Vandaag is Heard niet meer ‘de vrouw ván’ maar een vastberaden voorvechtster van vrouwenrechten. ‘Ongelijkheid is een probleem voor iedereen. We moeten er gewoon iets aan doen.’