‘Na elke aanslag reageert de bevolking boos, maar misschien verwachten we te veel van de overheid,’ zegt de Nederlandse terreurexpert Beatrice de Graaf. Een gesprek over angst, goed en kwaad en het einde van de golf van terreur. ‘Maar het kan goed zijn dat er al een nieuwe op komst is.’

De Nederlandse historica Beatrice de Graaf werd de voorbije jaren een bekend televisiegezicht in Nederland en Vlaanderen, met haar heldere analyses van de islamitische terreurgolf in het Westen, en hoe je het werk van terroristen in een historisch perspectief plaatst. Dat doet ze ook in haar boek ‘Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon’. Daarin beschrijft ze hoe de manier waarop we vandaag over veiligheid denken, met grenscontroles en een sterke politiestaat, ontstaan is in de jaren na Napoleon, in een verbrokkeld en verwoest Europa.