Uit de platenkast van Mauro: 'Soul Discharge' van Boredoms

Het was via John Zorns noisejazzcombo Naked City dat de wijdere wereld kennismaakte met het fenomeen Yamatsuka Eye. Zijn rol daarin was het produceren van ijselijke kreten op uiterst precies door Zorn gecomponeerde momenten. Wie deze sympathieke Japanner nooit heeft horen krijsen, staat best wat ontroerends te wachten. Denk aan het geluid van gierende banden die een plots overstekend gillend speenvarken ontwijken naast werkzaamheden met een slijpschijf. Daarmee kom je ongeveer in de buurt. Eye blijkt vóór zijn jazzuitstap al een berucht figuur te zijn geweest in de Japanse noisescene. Er gaan verhalen over shows waarin dode katten in stukken werden gehakt. Of die keer dat hij optrad met een draaiende cirkelzaag op zijn rug gebonden. Maar niets overtreft de legendarische avond dat hij zijn entree maakte met een bulldozer, dwars door de muur. Het gevaarte was simpelweg zijn uitverkoren instrument voor die avond. Misschien niet meteen wat de organisator in gedachten had toen Eye hem vertelde dat hij van plan was de zaal eens goed plat te spelen. Vervolgens richtte Eye zijn eigen rockband op: Boredoms.

Toen ze in de nineties in Gent speelden, was dat één van de memorabelste optredens die ik ooit heb gezien. De meest relaxte muzikanten die je je kunt voorstellen. Beleefd heetten ze het publiek welkom. En toen begon het eerste nummer. Zonder gevaar voor de aanwezigen, er werden die avond geen veiligheidsnormen overschreden. Maar zoiets had niemand hier ooit gezien. Waar moet ik beginnen? Het album ‘Soul Discharge’ lijkt mij een prima introductie. Veel plezier ermee.