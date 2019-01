'Ik vond me lange tijd beter dan de anderen. Maar ik heb geleerd nederig te zijn'

HUMO Was 2018 je beste jaar tot nog toe?

Birger Verstraete «Ik ben wel verplicht om dat te zeggen, zeker? (lacht) Nu, ik hoop dat 2019 nog beter wordt. Het worden spannende maanden: na dit seizoen gaat mijn contract het laatste jaar in, en er is de Beker van België. Ik heb altijd gezegd dat ik Gent niet wil verlaten zonder prijs. Wel, we staan in de halve finales: Gent móét die beker pakken.»

HUMO 2018 was ook het jaar waarin je Rode Duivel werd: in het oefenduel tegen Schotland in september liet Roberto Martínez je invallen. Was je verrast?

Verstraete «Ik zie me hier nog zitten in het spelershome, uitzinnig van vreugde toen de Rode Duivels de Brazilianen klopten. Nog nooit had ik een WK zo intens gevolgd. Drie maanden later was ik zelf Rode Duivel, ik deelde de kleedkamer met diezelfde spelers en ik maakte mijn debuut. Dan knijp je jezelf wel in de arm: wauw!