'Het is een car crash in slow motion: de deuren zijn op slot, het gaspedaal is ingedrukt en niemand vindt de rem'

Lia van Bekhoven woont al bijna veertig jaar in Londen. Ze is sinds enkele maanden Brits staatsburger en nog altijd correspondent voor onder meer de VRT. Schrijver en opiniemaker Joris Luyendijk werkte voor The Guardian en maakte naam met zijn doorlichting van de City, het financiële hart van Londen.

HUMO Mijn taxichauffeur, een man van Afrikaanse origine, zuchtte: ‘Wat het ook wordt, let it be.’ Er hangt een sfeer van gelatenheid in Londen.