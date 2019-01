Brexit voor beginners met Lia van Bekhoven en Joris Luyendijk: 'Het is een car crash in slow motion'

Het meest verbazende en ergerlijke is dat ik nog steeds geen enkel spoor van zelfkritiek terugvindt bij de Eurocratie, die mee verantwoordelijk is voor dit onzalige Brexit-avontuur met alleen maar verliezers. Europa lijdt onder de politiek correcte terreur . Je moet mee in de klimaatreligie, je mag niks negatiefs zeggen over migranten en de Islam, diversiteit is de max, de wereld is een dorp zonder grenzen en je moet vooral mond houden over de EU, anders ben je...Trump.