'Je mag als vrouw nooit zeggen dat je ambitieus bent. Als je een Oscar wint, moet je doen alsof je geen idéé hebt waarom'

Catherine Zeta-Jones (49) glijdt suite nummer 226 van het Montage Beverly Hills binnen op torenhoge stiletto’s en in een cocktailjurk van Dolce & Gabbana. Meteen wordt ze opgevangen door een klein leger stylisten die haar onder handen willen nemen voor de op stapel staande fotoshoot. Veel gedoe om niets, want de filmster kan zo op de gevoelige plaat.

Ze is net terug van de Hollywood Walk of Fame, waar manlief Michael Douglas, 74 intussen, een eigen ster heeft onthuld. Waren ook van de partij: haar schoonvader Kirk Douglas (102) en Jane Fonda (81), vriendin van de familie. Maar Zeta-Jones heeft nog meer familienieuws: haar zoon Dylan Douglas (18) is sinds kort student aan Brown University in Providence, Rhode Island, één van de vermaarde Ivy League-universiteiten.

Catherine Zeta-Jones «Hij doet het uitstekend. Studeren is één van zijn passies. Toen hij 4 jaar oud was, heb ik hem eens meegenomen naar de Londense Tower en de Churchill War Rooms: hij was gefascineerd.»