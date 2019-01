Waarom ook ú keek: scenarist Philippe De Schepper verklaart het verslavende succes van 'Eigen kweek'

Hij schreef, samen met zijn collega-scenaristen, alle van de pot gerukte scenario’s van ‘Eigen kweek’. Straks moet hij afscheid nemen van zijn personages: het derde seizoen, net gestart op Eén, zal tevens het laatste zijn. ‘Misschien zijn West-Vlamingen wel de Koerden van Vlaanderen?’

'De serie speelt zich af in een rustige, witte wereld waaraan de Vlaming met nostalgie terugdenkt'

HUMO ‘Eigen kweek’ zit er bijna op, maar er is reden tot blijdschap: ook naar het derde seizoen wordt weer massaal gekeken.

PHILIPPE DE SCHEPPER «De eerste aflevering haalde live 1.382.000 kijkers, en daar zijn nog eens 360.000 uitgestelde kijkers bij gekomen. Dat is het beste resultaat voor een fictiereeks sinds 2016.»

HUMO Wat voor geweldigs was er toen op de buis?

DE SCHEPPER «‘Eigen kweek’, seizoen twee (lacht).

»Het was nochtans nooit onze bedoeling een kijkcijferhit te maken. Initieel was ‘Eigen kweek’ niet eens bedoeld als humoristische reeks. In het dossier waarmee we destijds naar de VRT zijn gestapt, stond: ‘dramaserie met komische ondertoon’. Maar toen de eerste afleveringen klaar waren, stonden ze daar versteld van de humor. Dat had veel te maken met de acteurs: we hadden voor een cast gekozen die perfect in elkaar klikte. Ze hebben allemaal eenzelfde intuïtieve manier van acteren. Als de acteurs geloven in hun personage en er zelf lol in hebben, brengen ze het scenario nog meer tot leven.

»Toen ik Wim Willaert in de gedaante van Frank zag, zei ik tegen regisseur Joël Vanhoebrouck: ‘Als iemand dít slecht vindt, gaan we daar geweldig hard níét naar luisteren.’»

HUMO Was Wim Willaert de sleutel?