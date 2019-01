Olivia Colman kruipt in de huid van Queen Anne in 'The Favourite': 'Ze was heerlijk geschift'

De carrière van de Engelse actrice Olivia Colman (44) zit in een stroomversnelling. Haar rol als koningin Anne in kostuumdrama ‘ The Favourite’ leverde haar al een Golden Globe op en ook voor de Oscars staat ze tussen de kanshebbers.

Colman heeft de afgelopen jaren doorgebracht op filmsets met een hoog royaltygehalte. Op dit moment is ze druk bezig met het vervolg op de Netflixserie ‘The Crown’, waarin ze de oudere koningin Elizabeth II speelt, als opvolgster van haar collega Claire Foy, die in de eerste twee seizoenen de jongere versie vertolkte. Daarvoor stond ze op de set van ‘The Favourite’ als koningin Anne (1665-1714), misschien wel de ongelukkigste monarch die het Engelse koninkrijk heeft gekend.

Olivia Colman «Ik wist helemaal niets over haar. Op school, tijdens de geschiedenislessen, werd nooit over haar gesproken. Maar toen ik mij voor mijn rol in haar verdiepte, raakte ik onder de indruk van haar tragiek. Al die miskramen bijvoorbeeld. Ze verloor zeventien kinderen, kun je je dat voorstellen? Haar zwakke gezondheid was een zware last, en dan was ze ook nog de spil in diverse machtsspelletjes.»

– Is er veel verschil tussen Queen Elizabeth spelen en Queen Anne?

Colman «Bij Elizabeth moest ik meer oppassen. Ze leeft nog, er bestaat enorm veel filmmateriaal van haar en iedereen heeft zo zijn mening over haar gevormd. Ik heb ook uren met dialoogcoaches geoefend op haar manier van spreken. Met Queen Anne had ik veel meer vrijheid om mijn ding te doen. Gelukkig hoefde ik er niet glamoureus uit te zien. Ik kleed me in het dagelijks leven ook liefst zo makkelijk mogelijk. Bovendien was Anne geen mooie vrouw, ook door al het lichamelijke leed dat ze moest doorstaan.»

– Je speelt de koningin als een groot kind, dat wispelturig is en schreeuwt om aandacht. Maar ze heeft ook vileine trekjes: twee hofdames die naar haar gunsten dingen, speelt ze tegen elkaar uit.

Colman «Ze is niet zo naïef als ze soms lijkt. Maar ze was ook geschift. Een heerlijk personage om mee aan de slag te gaan. Ik kreeg van Yorgos Lanthimos (de regisseur, red.) alle vrijheid. We hebben weinig gerepeteerd, wat voor mij een zegen is. Ik speel mijn rollen het liefst op basis van mijn instinct. Als ik een rol begrijp en aanvoel, weet ik precies wat ik voor de camera moet doen.»

