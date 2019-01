Onderstaande anekdotes typeren het ook op hoge leeftijd onverminderde perfectionisme van Ennio Morricone.

Op de eerste repetitiedag voor zijn laatste wereldtournee ontbreekt één van de zeven trompettisten van het honderd man sterke orkest. De tweede dag sluit Morricone bij het eerste stuk in opperste concentratie de ogen. Na zes noten legt hij het orkest stil en wijst hij met een priemende vinger de trompettist aan: ‘U daar, u was er gisteren niet bij!’

Op het eerste concert van de tournee breekt een golf van herkenningsapplaus los als de tonen van de mondharmonica uit het duister opdoemen. Morricone legt het orkest meteen stil en wacht tot de zaal opnieuw muisstil is. De boodschap is duidelijk: u mag enthousiast zijn – in stilte, zodat uw geïmproviseerde applaus de precisie op de partituur niet verstoort.

Een Belgische journalist – ik ben zo vriendelijk niet te vermelden wie het was – opende ooit zijn interview met een vraag over de soundtrack van ‘The Godfather’. Maestro Morricone antwoordde minzaam: ‘Dat zou u moeten vragen aan Nino Rota, de componist van die filmmuziek, maar daarvoor komt u helaas te laat want hij is al jaren dood.’