'Big Lurch wordt gearresteerd terwijl hij naakt en ONDER HET bloed naar de lucht staat te staren. In zijn maag wordt mensenvlees gevonden'

Schoolly D

Vergoelijkt: drugshandel, drugsgebruik, hoerenlopen, wapenbezit, moord, drive-by shootings.

De Amerikaanse rapper Jesse B. Weaver Jr. wordt beschouwd als één van de uitvinders van de gangstarap, maar heeft zelf geen crimineel verleden. Schoolly groeit op in Philadelphia en wordt door zijn ouders gestimuleerd om muziek te maken. Tot dan is hiphop vooral feestmuziek en hebben rappers het in hun lyrics vooral over hoe groot hun talent is. Schoolly krijgt de ingeving om het over de criminele onderbuik van het straatleven te hebben. Enkele van z’n maten zitten bij de Park Side Killers-bende en vinden het hilarisch dat hij over hun avonturen begint te rappen. In 1986 brengt hij ‘P.S.K. What Does it Mean?’ uit in eigen beheer omdat niemand anders het aandurft. De song verspreidt zich als een lopend vuurtje door de VS en rappers als Ice-T en Eazy-E – die tot dan nog ‘brave’ rappers zijn – zien plots het licht.

Check the rhyme: ‘Kill another nigga, it ain’t no thang,’ rapt hij in ‘King of New York’ (1990). Maar bij Schoolly blijven het verhaaltjes, met een moraal zelfs. Op het einde van het nummer wordt hij zelf neergeschoten: ‘Now I die with a bullet in my ass.’

N.W.A

Vergoelijkt: prostitutie, verkrachting, moord.

‘Rap music is the CNN for black people,’ verkondigde Chuck D, frontman van Public Enemy, de rapcrew die met vallen en opstaan probeerde om de hiphopwereld een geweten te schoppen. Wat N.W.A betreft, ging dat zeker op. Tracks als ‘Straight Outta Compton’ en ‘Fuck tha Police’ (beide 1988) lijken reportages uit de loopgraven van South Central, L.A.. Daarnaast vinden Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube en consorten het ook leuk om de bange blanke man de daver op het lijf te jagen met gepoch over hun rijkgevulde strafblad. De tweespalt tussen stoere gangsterpraat en verontwaardigde aanklachten maakt hen interessant, maar tegen hun tweede plaat vertrekt Cube met slaande deuren en is het evenwicht zoek. Met misogyne ongein als ‘She Swallowed It’ en ‘One Less Bitch’ (1991) als gevolg.

Check the rhyme: In dat laatste nummer verdenkt ‘pooier’ Dr. Dre z’n ‘personeel’ ervan geld achter te houden, dus móét hij haar wel afmaken. Maar hij heeft natuurlijk zijn prioriteiten: ‘Yo, I tied her to the bed, I was thinking the worst. But yo, I had to let my niggas fuck her first. Loaded up the forty-fo,’ yo. Then I straight smoked the ho.’

Geto Boys

Vergoelijkt: verkrachting, moord, necrofilie.