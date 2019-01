De familie De' Medici woekert voort in Oost-Vlaanderen

Op Eén loopt nog steeds de reeks ‘The Medicis’ , over de gelijknamige Florentijnse familie die het in de 15de eeuw zo bont maakte dat één seizoen niet volstond. Halfweg de 16de eeuw was het volgens de officiële geschiedschrijving gedaan met het beruchte geslacht. Maar ingewijden weten beter. Rond 1750 verhuisde de clan naar het Oost-Vlaamse plaatsje Denderbergen. Historicus Heribert De Clerq heeft hun geschiedenis vergrootglazig uitgeplozen.

'Geen pizza, geen Italiaanse wagens. Om geen argwaan te wekken!'

HUMO Ik heb even gegoogeld, er is niks te vinden over een dorp dat Denderbergen zou heten.

Heribert De Clerq «Nogal logisch. De familie heeft amper een halve dag in dat dorp gewoond. Na hun aankomst gingen ze met zijn allen naar de plaatselijke herberg. Ze eisten gratis onderdak, eten en vooral drinken. Dat werd geweigerd, en daarom werd de cafébaas samen met de aanwezige dorpelingen opgehangen in de schouw, tussen de rookhammen. Vervolgens werd het kot in brand gestoken. Daarna moesten de andere huizen en de omliggende boerderijen eraan geloven. Het dorp werd nooit heropgebouwd.»

HUMO Waarom is daar niks over te vinden in de archieven?

De Clerq «Omdat die archieven mee in de as werden gelegd, met archivaris en al. Die archivaris was zo plichtsgetrouw dat hij nog vlijtig de namen van de brandstichters opschreef terwijl hij al half in rook was opgegaan. Nu ja, moeilijk was dat niet: de misdadigers heetten allemaal De’ Medici. De eerste namen op de lijst stonden al in de fik terwijl hij de laatste nog aan het opschrijven was. Op familiefeesten wordt daar bij een glaasje wijn weleens hartelijk om gelachen.»

HUMO Waren er dan voorouders van u bij betrokken?

De Clerq «De leider van de familie, Giovanni, was een wijze man. ‘Misschien heeft die archivaris ongezien een dubbel van dat lijstje gemaakt,’ dacht hij. Daarom besloten ze van naam te veranderen. Ze kozen voor De Clerq. ‘Als die archivaris in een vlaag van helderziendheid ‘familie De Clerq’ op de lijst heeft gezet, zullen de gendarmes lang moeten zoeken,’ meende hij, ‘want in Oost-Vlaanderen lopen er duizenden mensen rond met die naam.’

»Giovanni gaf toen al blijk van de grote intelligentie die in onze familie van generatie op generatie wordt doorgegeven.»

HUMO Wordt er nog Italiaans gesproken in de familie De Clerq?

De Clerq «Nee. De zoon van Giovanni, even wijs als zijn vader, heeft het Italiaans verboden, om geen argwaan te wekken. Vanaf dan kregen alle kinderen Duitse voornamen. En dat is zo gebleven. Wij eten ook geen pizza of pasta, en wij rijden niet met Italiaanse auto’s. Er was één uitzondering, mijn neef Reinhard. We hebben de verrader met zijn eigen Fiat Doblo overreden. Daarna wat benzine eroverheen, en woef! Idem voor de Fiat.»

HUMO Waar leeft de familie van?

De Clerq «Wij bestelen elkaar wanneer we geld nodig hebben. Het is dus een beetje een besloten economie, en dat is volgens mij de toekomst. Economische groei is slecht voor de planeet. Ja, wij zijn vierkant tegen de klimaatopwarming. Want als het zo doorgaat, komt er een tijd dat alles vanzelf in de fik gaat. En waar staan wij dan nog met onze tradities, waarin van vader op zoon wordt doorgegeven hoe je te werk moet gaan?»

HUMO Te werk gaan met wat?

De Clerq «Met een doosje lucifers, bijvoorbeeld. Maar zelfs dat is niet nodig. Ik bezit een ontroerend document uit 1876 waarin Ludwig De Clerq nauwkeurig beschrijft hoe je een paard moet doen ontbranden. Niet zomaar een paard, hè, maar een Brabants trekpaard. Een hengst nog wel. Het is een heel gedoe om het juiste mengsel van smeulende kruiden voorzichtig in dat dier in te brengen. Dan is het een paar uur gespannen turen terwijl het paard, dat zich van geen gevaar bewust is, staat te grazen. Maar geduld is een schone deugd. Plots ontsnapt er rook uit de oren en het achterste van het beest. Het begint als een gek te draven, na honderd meter slaan de vlammen uit zijn bek. En dan gaat het snel, natuurlijk. Want ja, mooie liedjes duren niet lang.»