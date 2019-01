'Ach, moedertje': schrijver Hugo Borst over de laatste dagen van zijn demente mama

In ‘Voor ik het vergeet’ op Eén bent u drie weken lang getuige van hoe documentairemaker Wannes Deleu bij zijn oma in het rusthuis gaat wonen, maar met lede ogen moet aanzien hoe alzheimer haar geheugen steeds verder uitholt. Het is een problematiek die de Nederlandse voetbalanalist en schrijver Hugo Borst maar al te goed kent. Vier jaar lang beschreef hij de lijdensweg van zijn aftakelende, demente moeder in een aangrijpende column, tot ze in augustus vorig jaar op 89-jarige leeftijd overleed. In een slotaflevering beschrijft hij de laatste week van haar leven.