Kolonel Q getuigt over de hopeloze staat van ons leger: slecht materieel, te weinig soldaten, inefficiënte leiding

'Het leger is tot een kwart herleid, maar er zijn nog evenveel generaals, mét elk twee chauffeurs. Dat kost 100.000 euro per generaal per jaar'

Voor kolonel Q is de toestand in het Belgische leger zo hopeloos dat hij erover wil getuigen in Humo, op voorwaarde dat zijn anonimiteit wordt gegarandeerd.

Kolonel Q «Geen enkele militair durft zijn mond open te doen. Het ongenoegen is nochtans groot, zowel bij de gewone soldaten als aan de top. Toch blijft het oorverdovend stil, want iedereen is bang om zijn job te verliezen. Ik zou veel liever met open vizier praten, maar ik heb een gezin en kan me niet permitteren om ontslagen te worden.

'Een écht grote aanslag kan ons leger niet aan. Wie zal dan de bevolking helpen?'

»Ik ben het ermee eens dat militairen moeten zwijgen als ze midden in een operatie zitten. Dan luistert de vijand mee en op dat moment geldt: bevel is bevel. Maar ik begrijp niet dat we doofstom moeten blijven als het over ons dagelijkse beroepsleven gaat. De media krijgen ook alleen de officiële goednieuwsberichten opgelepeld, met als gevolg dat de bevolking slecht is geïnformeerd.»