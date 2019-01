Waarom schrijver Yann Moix niet naar bed wil met vrouwen van boven de 50

'En ik zou het ook fijn vinden als ze stoppen met foto's van hun boezem en hun achterste naar mij te versturen'

Moix, een bekroond auteur, had zich de promotour van zijn tiende roman ‘Rompre’ wellicht anders voorgesteld. Zijn nieuwste worp handelt over de onmogelijkheid van de liefde: geen liefde zonder jaloezie, haat, rivaliteit en verleiding. Wanneer we hem ontmoeten in een chique etablissement vlak bij de Champs-Élysées, ziet hij er met zijn stoppelbaard en elegante zwarte jas uit als het toonbeeld van de Parijse intellectueel. Waarom vond hij het dan nodig om vrouwen van middelbare leeftijd te beledigen?

YANN MOIX «Ik besef goed dat ik mezelf in de nesten heb gewerkt. Ik heb inderdaad in Marie Claire laten optekenen dat het voor mij onmogelijk is om te daten met een vrouw die even oud is als ik, dat vrouwen van mijn leeftijd onzichtbaar voor mij zijn en dat ik het lichaam van een 25-jarige vrouw verkies boven dat van een 50-jarige. Daarop noemde Olivia Grégoire (een 40-jarige politica en lid van Emmanuel Macrons partij La République en marche!, red.) me ‘dom en grof’. Colombe Schneck (een 52-jarige Franse schrijfster, red.), postte foto’s van haar lichaam op sociale media, vergezeld van de tekst: ‘Je weet niet wat je mist.’ En Marina Foïs (een 48-jarige comédienne, red.) zei lacherig: ‘Nog maar één jaar de kans om te slapen met Yann Moix.’ (zucht)

»Maar wie denkt dat ik met opzet een mediastorm heb ontketend om mijn nieuwe boek in de schijnwerpers te zetten, heeft het mis. Al is het systeem zo pervers dat de verkoopcijfers nu wellicht zullen stijgen. Ik zou het alleszins fijn vinden mochten 50-jarige vrouwen stoppen met foto’s van hun boezem en achterste naar mij te sturen.»