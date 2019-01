Wie Sharon Van Etten kent van de snedige indierocksong ‘Serpents’ of de verpletterende pianoballad ‘Your Love Is Killing Me’, zal even slikken bij het horen van haar nieuwste single ‘Comeback Kid’, een anthem dat wordt voortgestuwd door potige synthesizers. Het is de voorbode van haar nieuwe plaat ‘Remind Me Tomorrow’, geschreven in de meest chaotische en gelukkigste periode uit haar leven. ‘Ik voel me voor het eerst écht thuis.’