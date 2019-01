'Er is meer muziek dan ooit tevoren, maar muzikanten worden niet meer betaald. Het is de grootste oplichterij uit de geschiedenis'

Een pannenkoekenhuis in de buurt van Oxford Circus, Londen. Een ietwat vreemde plek om met Skin (echte naam Deborah Dyer, ze kreeg al jong haar bijnaam omdat ze zo mager, skinny was) en Ace (echte naam Martin Kent, sinds mensenheugenis de gitarist van Skunk Anansie) af te spreken. Maar boven blijkt er een afgehuurde lounge te zijn, en het is daar dat de twee me opwachten. Zonder pannenkoeken.