Kathleen Cools en de Twitterbagger: 'Ze moeten me geen linkse hoer noemen'

Vorige week slaakte de anders zo stoïcijnse Rudi Vranckx een opgemerkte cri de coeur: hij liet via Twitter weten dat hij de aanhoudende scheldkanonnades, verwensingen, beledigingen en bedreigingen aan zijn adres meer dan moe was, en had besloten om een aantal Twitteraccounts te blokkeren. Hoe zou dat zitten, vroegen wij ons af, bij die andere populaire schietschijf van de openbare omroep: Kathleen Cools , alias ‘die linkse trut van ‘Terzake’’?

Kathleen Cools «Rudi heeft een aantal reportages gemaakt over kinderen van Syriëstrijders, een onderwerp dat veel gevoeliger ligt dan veel items die wij in ‘Terzake’ brengen. Maar goed, ook ik heb al bijtende kritiek gekregen op de sociale media. Op Twitter sowieso, maar tot een paar jaar geleden ook op een openbare Facebookpagina. Die heb ik moeten sluiten. Ik herinner me een reactie van iemand in de trant van: ‘Ik hoop dat je bij de volgende aanslag om het leven komt.’ Dat zijn geen prettige dingen, natuurlijk. Ik demp ook al jaren Twitterprofielen waarvan ik agressieve of anderszins onaangename reacties krijg: zo kunnen zij mijn tweets nog volgen, maar zie ik die van hen niet meer.

»Voor alle duidelijkheid: ik heb er geen probleem mee als iemand het oneens met me is of me geen aangename interviewer vindt. Maar ze moeten me geen linkse hoer noemen, of Annelies (Beck, red.) en mezelf met de term ‘die twee heksen van ‘Terzake’’ bedenken, zoals een professor wiens naam me ontglipt dat onlangs heeft gedaan.»

HUMO Wat doet het met een mens om zo hard te worden aangepakt?

Cools «Mij doet het alleszins veel minder dan vroeger. Al sinds de sociale media bestaan, werk ik voor programma’s waarin er wordt gedebatteerd: ik word dus al lang geconfronteerd met een spervuur aan ongezouten meningen op Twitter en consorten. Dan kweek je vanzelf een olifantenvel, hè?

»Als we pakweg Bart De Wever in de studio hebben, weet ik al op voorhand dat mijn Twitterfeed tot drie dagen bedolven zal worden onder de al dan niet cassante reacties. Van zijn medestanders, of van mensen die voor hem stemmen, maar ook van het andere kamp.»

HUMO Ik neem aan dat je na je gedenkwaardige interview met Dries Van Langenhove ook met verwensingen bent bestookt?

Cools «Er zijn er geweest, ja. Al heb ik ook veel steun gekregen uit een hoek waarvan ik het niet had verwacht. Maar ik wil liever niets meer kwijt over dat interview, om geen olie op het vuur te gooien. Als je daarover wilt klagen, moet je het maar op Twitter doen (lachje).»