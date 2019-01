(Verschenen in Humo 3516/4 op 22 januari 2008)

Een kapsalon in een Vlaamse centrumstad. Aan de wastafel zit een gesoigneerde dame te genieten. Hoofd in de hals, warm water over het bolletje, Patricks masserende vingertoppen op haar kruin: er zijn minder aangename manieren om de werkweek te beginnen. Even verderop slaat vader Romain een praatje met een rimpelig besje, terwijl hij haar dunne slierten spierwit haar tot een luchtige permanent boetseert, vormvast tot windkracht zeven. Amper twee koppen te kappen: het is een kalme maandagochtend. Romain en Patrick kunnen de zaak wel een uurtje overlaten aan de meisjes, die hun kappersdiploma per slot van rekening ook niet gestolen hebben. We trekken ons terug in de beslotenheid van de keuken, want we zullen het hebben over een heikel onderwerp: zwart geld.

HUMO Het is maandag, sinds mensenheugenis de sluitingsdag van de kappers. Wat is er van die traditie geworden?