'Fever': Humo ontleedt de nieuwe cd van Balthazar

We’ve come a long way, baby. Sinds Balthazar in 2006 de publieksprijs won in Humo’s Rock Rally, is de groep getransformeerd van catchy folkgebeuren tot een zwoele, dansbare en uiterst succesvolle popmachine.

De afgelopen jaren gingen alle groepsleden even solo, maar nu Tijs Delbeke de opgestapte Patricia Vanneste is komen vervangen, moet 2019 weer het jaar van Balthazar worden. Een nieuwe plaat komt dan aardig van pas: ‘Fever’ ligt vanaf 25 januari in de rekken. Wij schoven aan bij frontmannen Maarten Devoldere en Jinte Deprez voor een track-by-track.

‘Fever’

Maarten Devoldere «We zijn aan de plaat begonnen zonder concept. We zijn gewoon muziek beginnen te maken in alle richtingen. Met ‘Fever’ begon alles een beetje in zijn plooi te vallen: we hoorden voor het eerst iets dat én Balthazar én fris was.»

Jinte Deprez «Omdat we allebei terugkwamen van soloprojecten, was het wel belangrijk om opnieuw een gezamenlijke sound te vinden. ’t Is wellicht wat extraverter dan vroeger, meer uptempo: four-to-the-floor.»

'Dit is wéér een plaat over gebroken relaties, ja. Maar waar moet je anders over schrijven?'

HUMO Ik las ergens dat Talking Heads een referentie was voor de plaat, maar zo uptempo als Talking Heads wordt het bij jullie nooit.

Deprez «Wat beats per minuut betreft, zullen we wellicht nooit records breken.»

Devoldere «Met uptempo bedoelen we vooral dat het wat groovyer en funkyer mocht zijn. Het superlijzige is weg, de tijd dat we per definitie twee seconden na de tel zongen, is voorbij.»

Deprez «We proberen veel minder dan vroeger om clichés uit de weg te gaan. ‘Fever’ is ook de titel van de plaat, en dat is op zich al een popcliché.»

Devoldere «Balthazar is tenslotte een popband, hè. En ik vind het soms wel leuk om open deuren in te trappen. We proberen de platgetreden paden te vermijden, maar we flirten soms wel met de grens.»

HUMO De clip van ‘Fever’ is opgenomen op Lanzarote?

Devoldere «We hadden net de plaat afgewerkt en waren bekaf. We wilden eigenlijk op reis maar mochten niet van het management omdat we eerst nog een clip moesten opnemen. Dus zijn we maar gaan filmen op Lanzarote.»

‘Changes’

Devoldere «Weer die four-to-the-flour-basdrum, als een puls die de song voortstuwt. De song gaat over een momentopname. Ik heb nogal wat slechte gewoontes en verslavingen, en ik maak vaak plannen om daar vanaf te raken. Op een bepaald moment zei mijn lief (zangeres Sylvie Kreusch, tevens Devolderes rechterhand in Warhaus, red.): ‘Doe wat je wilt, maar stop met erover te zagen!’

»Dat was een eyeopener, en ik dacht: ze heeft gelijk, vanaf nu ga ik mee met the flow en zie ik wel wat er gebeurt. Wat niet betekende dat ik een week later niet alweer alles wilde omgooien, maar ik had er tenminste een song aan overgehouden.»

Deprez «De berusting in onze eigen inconsequenties komt terug in de hele plaat.»

Devoldere «In ‘Fever’ zat het ook al. Je zit af te geven op een griet en een week later als je te veel gedronken hebt, val je er toch voor. De plaat gaat voornamelijk over hoe full of shit we eigenlijk zijn (lacht).»

‘Wrong Faces’

Devoldere «Een song die is ontstaan uit onze liefde voor bas.»

Deprez «Balthazar is altijd een drum- en basband geweest. Op onze vorige plaat, ‘Thin Walls’, zijn we er het verst van afgedreven, en bij J. Bernardt had ik de basgitaar zelfs min of meer afgezworen. Toen ik bij Balthazar weer een basgitaar oppakte, voelde dat aan als thuiskomen.

»De tekst van ‘Wrong Faces’ gaat over de berusting na een break-up. Er zijn nog wel een paar songs die daarover gaan.»

HUMO Ik heb inderdaad een paar keer gedacht: toch niet wéér een break-upplaat?

Deprez «Waar moet je anders over schrijven? (lacht) Daar dient het toch voor: up and down, en dan weer een plaat maken.»

HUMO Ik herinner me een Humo-interview met Patricia waarin ze zei: ‘Mannen hebben muziek of voetbal nodig om met elkaar te communiceren, vrouwen praten gewoon’.

Deprez «Bwa, ik babbel ook wel veel, hoor (lacht). Als je teksten schrijft, zijn er niet zo heel veel opties, hè. Elke song is op de één of andere manier therapeutisch. Het is wel persoonlijk, maar zo dramatisch is het nu ook allemaal niet. En ik denk dat er evenveel vrouwen zijn die break-upsongs schrijven als mannen.»

‘Watchu Doin’’

Deprez (lacht) «Nóg een break-upsong, maar dan bitsiger. Vroeger zou ik gewacht hebben, en niet vanuit die hevige emotie iets hebben gemaakt, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat je niet consequent hoeft te blijven in je gevoelens. Extreme emoties hebben evenveel recht op een song als die waarover je het overzicht hebt.»

Devoldere «Ik herinner me die kwade fase nog goed (lacht).»

Deprez «Over het algemeen ben ik vrij vredelievend.»

HUMO Ook weer een zeer prominente bas in ‘Watchu Doin’’.

Deprez «Ja, maar dan meer aanleunend bij onze r&b-kant.»

Devoldere «We hebben bewust geprobeerd er een Balthazar-song van te maken.»

Deprez «’t Is raar dat er nu al mensen zijn die over nieuwe Balthazar-nummers zeggen: ‘Dat is meer J. Bernardt, en dat meer Warhaus’. Maar dat is gewoon perceptie. ‘Wrong Faces’ is in mijn ogen bijvoorbeeld de song die het meest bij Warhaus aanleunt, terwijl ik ’m heb geschreven.»

‘Phone Number’

Devoldere «Géén break-up-song (lacht). Meer een onze-liefde-heeft-niet-mogen-zijn-verhaal: ’t is nooit begonnen. De aanleiding was een sms van een vrouw: ‘Wil je alsjeblieft mijn nummer uit je gsm verwijderen?’ Ik dacht meteen: fuck, dit wordt een song! Je hebt een regel tekst, kleeft er een melodie aan, weer een stukje tekst: als een puzzel waarvan de stukjes elkaar aanzuigen.»

Deprez «Als je een yoghurttekst zingt – gewoon wat fonetisch gebrabbel om melodieën uit te proberen – zeg je vaak al meer dan je eigenlijk beseft. ‘I’m Never Gonna Let You Down Again’, de titel van de zevende track, was bijvoorbeeld gewoon het eerste wat ik zong. En het was meteen wat het moest zijn.»

‘Entertainment’

Deprez «De plaat was bijna klaar toen we vaststelden dat we nog iets nodig hadden: iets eenvoudigs, rambling, uptempo. We hadden echt een albumtrack in gedachten.»

Devoldere «‘Entertainment’ hebben we supersnel geschreven en in 5 minuten in elkaar gezet. We stuurden de plaat naar het label, en een paar uur later kregen we een mail terug: ‘‘Entertainment’ is de single!’ Waarop wij: ‘Nee!’ (lacht)»

Deprez «’t Is ambetant catchy. Een interessante les in zelfrelativering.»

HUMO Ik moest aan Calexico denken. Die trompetten wellicht.

Deprez «Achteraf wel grappig: de song heet ‘Entertainment’, we zingen over de entertainmentbusiness, en het is door het label gekozen als single. Ik denk dat wij de laatsten zijn om het radiolandschap te snappen.»

Devoldere «We hebben die lijn dan maar doorgetrokken in de clip: de hele groep in één ruimte, doen alsof we jammen en er vingerdik opleggen dat we aan het playbacken zijn.»

‘I’m Never Gonna Let You Down Again’

Deprez «Aanvankelijk een vrij trage, soulvolle song, waarvan het refrein eerst klaar was. Maar dan hebben we het versneld en kwamen we uit bij iets Bee Gees-achtigs. ’t Is poppy, maar hoe meer je het hoort, hoe minder poppy het wordt. En het past zalig in de plaat.»

Devoldere «Een regel als ‘It’s all about trust’: dat is zo klef dat het bijna geniaal wordt. Vijf jaar geleden hadden we dat nooit durven te zingen. ‘It’s all about trust’: dat klinkt bijna als een slogan van CD&V.»

Deprez «Ook weer een break-upsong, maar dit keer meer een sneer in een mooie verpakking. De aanzet is: ‘Ik ga je nooit meer teleurstellen.’ En in de loop van de song kom je te weten waarom: omdat het gedaan is.»

HUMO Schrijf je met pen en papier of op de computer?

Deprez «Pen en papier, meestal. Ik ben vrij oldskool in die dingen.»

Devoldere «Ik doe het meestal op mijn telefoon. Neerzitten aan een bureau werkt niet voor mij. Ik moet in beweging zijn, in de trein zitten, of ergens staan te wachten.»

‘Grapefruit’

Devoldere «Ik heb mij altijd geweldig gestoord aan artiesten die in interviews zeiden dat de betekenis van een song hen pas achteraf duidelijk was geworden. Ik dacht dan altijd: wat een bullshit, zeg wat je wilt zeggen! Maar met ‘Grapefruit’ heb ik het zelf meegemaakt. Ik had de tekst geschreven, maar tastte in het duister over de betekenis. Ik wil graag van elke zin en elk woord weten waarom het er staat. Maar op een dag zag ik het, en heb ik meteen naar Jinte gebeld: ‘’t Is perfect, ik mag er niet meer aankomen!’ Tot dan dacht ik dat het een dialoog was met een vrouw met wie het niet klikt, maar het bleek gewoon een gesprek met mezelf te zijn. Een soort ‘Jekyll and Hyde’-song.»

‘Wrong Vibration’

Devoldere «Een redelijk oud nummer dat we pas helemaal op het einde hebben toegevoegd. Qua sound valt het een beetje buiten de plaat.»

Deprez «Maar het voegde iets toe dat we nog niet hadden.»

Devoldere «En qua beats per minuut: het hoogste dat we al hebben bereikt. De song gaat over hoe in deze politiek correcte tijden... (denkt na) Geen slecht woord over #MeToo, maar ‘Lolita’ van Nabokov zou tegenwoordig niet meer geschreven kunnen worden. Een beetje ruimdenkendheid mag nog wel, vind ik.»

‘Roller coaster’

Deprez «De vioolriff was er eerst. Op tournee waren we ergens op een Turks trouwfeest beland waar bijna uitsluitend Turkse muziek werd gedraaid. Vrij onbeschaamd hebben we geprobeerd om ook zoiets te schrijven.

Devoldere «Ergens is het ook weer vree Belgisch.»

Deprez «De tekst gaat over een meisje dat aanvoelt als een rollercoaster.»

HUMO Het meisje van de break-up?

Deprez «Nee, de volgende (lacht). Een flirt met een meisje dat je instant van je melk brengt. De koortsachtige vibe van de tekst paste perfect bij het zwierige van de muziek. ‘Roller Coaster’ is een soort paringsdans.»

HUMO Ik kijk uit naar de clip.

‘You’re So Real’

Deprez «Eigenlijk ook een soort paringsdans.»

Devoldere «Onlangs heb ik een kambosessie gedaan, ken je dat? Je neemt kikkergif in, en even later kots je de ziel uit je lijf. Een soort zuivering waardoor wat je zegt en denkt op één lijn komt te staan met je ziel. Normaal ben ik niet zo’n zweverige gast, maar ik dacht: bring it on, ik wil het eens proberen. Heel plezant hoor, met een stel maten in een cirkel zitten kotsen (lacht).

»Waarom vertel ik dit? ‘You’re so Real’ gaat over mijn lief, die altijd lijkt te zeggen wat ze denkt. ‘You’re so Real’ is een eerbetuiging aan haar naturel, waarop ik jaloers ben. Ik ben veel meer een piekeraar, denk over alles na, speel spelletjes. Ik zing: ‘You’re so real, I don’t know what to make of you’. Ze is zo naturel dat het intimiderend wordt.»

Deprez «Het is onze eerste song ooit met een slapbas.»

Devoldere «Simon was superblij (lacht).»

Deprez «Zijn eerste held was Flea van Red Hot Chili Peppers.»

Devoldere «Een mooie afsluiter van de plaat.»

Deprez «Het heeft iets van Destiny’s Child. Waarmee we netjes alle invloeden hebben afgevinkt: van Lou Reed over Talking Heads tot Destiny’s Child (lacht).»

‘Fever’ van Balthazar verschijnt op 25 januari bij PIAS.