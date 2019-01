Uit de platenkast van Mauro: 'Feedback Works 1969-1970'

Met de stem van een overenthousiaste Fox News-presentator: ‘What a time to be alive!’ De Noordpool zwalpt als een zatte Pool. Chinezen leggen insecteneitjes op de maan. Het mysterie van wombats en hun kubusvormige uitwerpselen is eindelijk opgelost. Vloeken, tequila en heavy metal blijken gezond te zijn. En met de nieuwe generatie muzikanten gaat het ook prima. Laatst bladerde ik door een gratis Brits magazine waarin de redactie een top 50 van favoriete platen uit 2018 heeft samengesteld. Sommige artiesten kende ik enkel van naam, maar met Spotify op de koptelefoon werd het gat in mijn hipheid even snel gedicht als een sanitair lek op Dobbit TV. En het mag gezegd worden: de vrouwen stelen de show in het lijstje. Dat was nog eens aangenaam kennismaken met Jiin, Eartheater, Helena Hauff, SOPHIE, Deena Abdelwahed en Tirzah. Namen die van 2019 hopelijk een erg vervelend jaar maken voor liefhebbers van saaie artiesten.

Nu we het toch over ongewone muzikantes hebben: Eliane Radigue is een bijna 87-jarige componiste wier muziek niet zou misstaan in voornoemde top 50. Blijvend actueel wegens los van elke tijdgeest. Haar meditatieve synthdrones – nee, wacht, nog niet weglopen – worden weleens foutief geklasseerd onder ambient. Maar daarvoor zijn ze te veel gebouwd op fysiek contact met subtiel beheerste microtonen en ontregelende lage frequenties, zoals op ‘Feedback Works 1969-1970’. Hier komt geen misverstand aan te pas. Men zou haar werk eens ongevraagd in een wellnesscenter moeten afspelen. In een constante loop. En met alle deuren op slot.