Jim James (My Morning Jacket): 'Je eigen songs vergeten: gênant!'

Jim James, frontman van My Morning Jacket, komt zondag naar de Botanique en brengt mee: zijn vertrouwde gitaar, zijn fijne stemgeluid en niet één maar twee soloplaten, 'Uniform Clarity' en 'Uniform Distortion', met daarop elf dezelfde songs, maar in een ander jasje.

Jim James «Ik wilde zo spontaan mogelijk een plaat opnemen. Dat werd de rauwe rock-’n-roll van ‘Uniform Distortion’. Toen dacht ik: waarom maak ik het niet nóg puurder, met alleen mijn akoestische gitaar? Het resultaat is ‘Uniform Clarity’.»

HUMO De titels van beide platen hebben een politieke ondertoon,. In het mooie ‘Over and Over’ zing je: ‘We drop the same bombs / Put up the same walls / Over and over again’.

James «Het is 2019, we zouden toch uit onze fouten geleerd moeten hebben? Het verleden heeft bewezen dat muren niet werken. Waarom is de VS er dan één aan het bouwen? En waarom hebben we wéér een monster tot president verkozen? Angst en hebzucht halen het slechtste in de mens naar boven.»

HUMO Populaire artiesten houden zich vaak op de vlakte over politiek.

James «Omdat ze bang zijn om geld en fans te verliezen. Bullshit. Mensen worden gekwetst en uitgesloten: iedereen heeft de plicht om zich daarover uit te spreken. Ik werd als kind ook gepest en het breekt mijn hart om te zien hoeveel mensen vandaag gepest worden.»

HUMO Je werd vorig jaar 40. Heb je je leven onder de loep genomen?

James «Grondig! My Morning Jacket is begonnen in 1999, wat betekent dat ik twintig jaar van musiceren heb gedroomd en al twintig jaar mijn droom beleef. Ik heb altijd gedacht dat ik tegen mijn 40ste ofwel dood zou zijn, ofwel een gezin zou hebben. In plaats daarvan ben ik nog steeds een ronddolende artiest, alleen veel wijzer dan vroeger. Ik voel me nu vreemd genoeg jonger dan in de begindagen van My Morning Jacket.»

HUMO Is het na twintig jaar moeilijk om jezelf niet te herhalen?

James «Nee, omdat muziek me nog steeds gelukkig maakt. Het wordt wel lastiger om mensen te boeien. De muziekwereld is geobsedeerd door de nieuwste smaak van het moment. Ik ben niet langer jong en hip, maar ik kan daar weinig aan doen, dus denk ik: fuck it, ik doe gewoon mijn zin.»

HUMO Tijdens je vorige soloshows speelde je solosongs én My Morning Jacket-hits. Doe je dat voor jezelf of voor het publiek?

James «Ik speel persoonlijke favorieten zoals ‘I’m Amazed’, ‘Golden’ en ‘Bermuda Highway’. Daarnaast mag het publiek verzoekjes doen, en als ik de akkoorden en de lyrics nog weet, dan speel ik die song. Nu en dan vraagt iemand om een My Morning Jacket-nummer dat ik zelf vergeten ben. Gênant, hoor (lacht).»

HUMO Tot slot: in 2015 beloofde je in Humo een nieuwe plaat van My Morning Jacket. We wachten nog steeds.

James «Sorry! Maar de songs die we toen hebben geschreven, zijn net ingeblikt. Dus je mag snel iets nieuws verwachten.»

HUMO Dan is het je vergeven!

