Van 'Holy-shit-brexit' tot 'Big-bang-brexit': Humo's baanbrekende brexitscenario's

In Groot-Brittannië heerst grote onzekerheid over hoe het nu verder moet met de brexit. Het lijkt erop alsof er naast het plan B van Theresa May geen andere opties meer zijn, maar in feite kan men nog álle kanten uit. Het wordt gewoon tijd om het gezond verstand te laten zegevieren en enkele brexitscenario’s te bekijken die dicht aansluiten bij de Britse volksaard. Humo lijst ze voor u op.

:: Do-it-yourself-brexit: Een hoogst individuele brexit, waarbij het aan elke inwoner van het Verenigd Koninkrijk wordt overgelaten om eigen onderhandelingen te voeren en dus ook eigen afspraken te maken met de Europese Unie. Een mogelijk zeer lang aan-slepende procedure.

:: Pop-up-brexit: Een brexit die voornamelijk opduikt in de steden, in leegstaande winkelpanden en ook wel rond de feestdagen. Wordt vooral als stimulans gezien voor jonge en beginnende ondernemers.

:: After-you-no-after-you-brexit: Een zeer correcte en fatsoenlijke brexit waarvoor de Britten zeker in een rij willen gaan staan. Een procedure zonder scheldwoorden, leugencampagnes of vernederingen van de premier. Wordt door waarnemers als lichtjes onwaarschijnlijk ingeschat.

:: Brexit-on-Sea: Een eerder symbolische brexit: het uittreden uit de Europese Unie geldt alleen voor de dorpen en gemeentes met het achtervoegsel ‘on-Sea’. Zoals daar zijn: Bexhill-on-Sea, Burnham-on-Sea en Westgate-on-Sea; bij uitbreiding ook: Shoreham-by-Sea en Saltburn-by-the-Sea.

:: Whodunnit-brexit: Een mysterieuze en met complotten omgeven brexit waarvoor niemand de verantwoordelijkheid wil dragen, geheel in de geest van Scotland Yard en de inspecteuren Morse en Holmes. Het zal nog jaren onduidelijk zijn wie het brein is achter deze brexit. Wordt ook wel no-brain-brexit genoemd.

:: Holy-shit-brexit: Een compleet onverwachte brexit. De Brit zit rustig naar ‘Match of the Day’ te kijken en ineens wordt er aangebeld; hij gaat opendoen en schrikt zich een ongeluk. Nee maar, het is de brexit, holy shit! Als nog meer gezinsleden in de deuropening komen staan, kan dat leiden tot een holy-fucking-shit-brexit.

:: Kick-and-rush-brexit: Een eerder klassieke formule waarbij het motto is: de EU constant aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Tactiek is bijzaak. Wat telt, is zoveel mogelijk hoge ballen en voorstellen voor het doel van May zwieren; ooit zal het wel lukken.

:: Post-it-brexit: Een vage en onduidelijke brexit waarbij de Britse regering zal moeten overgaan tot een grootscheepse campagne met kleine gele zelfklevers waarop aan de Britten wordt uitgelegd wat deze brexit nu precies inhoudt.

:: By-the-way-brexit: Een zeer onopvallende brexit. Terwijl de Britten volop bezig zijn met wedden op windhonden en saaie regenjassen dragen, is de brexit onopgemerkt en langs een achterpoortje tot stand gekomen. Het achterpoortje stond in Perranuthnoe (Cornwall).

:: As-we-speak-brexit: Een brexit die plots een voldongen feit blijkt te zijn. ‘As we speak is Theresa May een vrachtwagen met Frans brood aan het inklaren in Dover.’

:: Big-bang-brexit: Een allesomvattende brexit, een eilandmatige oerknal waarbij niet alleen de 66 miljoen inwoners uit de Europese Unie vliegen, maar ook alle pluimvee, alle plumpuddings, alle werken van Charles Dickens, het verroeste geraamte van Margaret Thatcher én alle wassen beelden van Madame Tussauds.

:: Brexit-for-two: Niet de romantische brexitformule die je zou denken, maar een vereenvoudiging van de administratie waarbij aan de Britten wordt gevraagd om meteen per twee uit de Europese Unie te treden.

:: Ça-va-brexit: Eerder gematigde brexit waarmee overwegend jonge dertigers tamelijk akkoord kunnen gaan.

:: Brexit-for-dummies: Het onverkorte scenario: botweg uit de EU stappen, deur dichtslaan, stop uit het bad trekken en gelijk ook de wereldbeker voetbal winnen. Nog moeilijk haalbaar volgens waarnemers.

:: White Brexit: Een eerder beperkte en ook wel moeilijk te controleren brexit. Voorbehouden aan fans van het derde album van The Beatles.

:: God-save-the-queen-brexit: Algemeen beschouwd als het scenario van de laatste kans. Hare Koninklijke 92-Jarige Hoogheid richt zich rechtstreeks tot de Allerhoogste: ‘For Christ’s sake, God, do something!’

:: Yes-we-can-brexit: Vanwege de verwachte files aan de landsgrenzen wordt de Britten gevraagd om de vrachtwagens met eigen vervoer te komen lossen. Men denkt daarbij aan personenwagens, aanhangwagens, handkarren, sulky’s en caddies. Remember Dunkirk!

:: Brexit-by-night: Een voorstel tot compromis: overdag is het land nog in de EU, ’s nachts niet. Allicht gunstig voor toerisme en vrachtverkeer, met weliswaar een lastige overgangsprocedure bij het ingaan van zomer- en wintertijd.

:: Stand-up-brexit: Aanvankelijk doodernstige en staalharde brexit; na enkele maanden blijkt het dan toch maar om te lachen.

:: Brexit-waaj-gon-for-it: Een brexit die tot stand komt nadat enkele Antwerpenaars een eenvoudige maar doeltreffende pr-campagne bedacht hebben.