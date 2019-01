Evgenia Brendes (29) lijkt een voorzichtig tv-debuut te maken als de secretaresse Ella Goes in ‘Over water’, maar bereid u voor: ze zal schitteren. Acteren is het enige wat ze sinds haar 4de echt wil. Op haar 11de kwam de Russische met haar ouders naar België om een nieuw leven op te bouwen. Ze dreef zichzelf tot het uiterste als latindanseres en werd Belgisch kampioene, maar zwoer daarna alle glitter af: ‘Ik voel me nu soms een alien tussen mijn Russische vrienden.’