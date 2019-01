Koen Dewulf: ‘Betutteling en regeltjes’

Koen Dewulf (39) klopte drie jaar geleden zijn bordvegers uit en trekt sindsdien als komiek door het land. Met zijn show ‘Koffie en strafstudie’ vrolijkt hij menige pedagogische studiedag op.

HUMO Wat stond je zo tegen aan het onderwijs?

KOEN DEWULF «Ik heb altijd een hekel gehad aan regeltjes. Voor mij mag het allemaal een beetje meer rock-’n-roll zijn. Als er op school een doorlichting op til was, liepen alle leerkrachten gespannen door de gangen, terwijl ik vooral dacht: nu wil ik echt níéts meer horen over leerplannen of onderwijsstructuren. Maar er viel niet te ontsnappen aan de betutteling en pietluttige regelgeving.

»Als je in het onderwijs staat, ademt Big Brother in je nek. Geef een leerkracht een leerplan en bijhorend handboek, en hij raakt er wel op eigen houtje. Maar in plaats van ons in onze waardigheid te laten, moesten we tijdens pedagogische studiedagen in groepjes nadenken over de verschillende hoofdstukken van dat leerplan. Wat is het nut van dat oeverloze gepalaver? Ik vraag het me nog altijd af.»