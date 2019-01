Toen vorig jaar een journalist in een recensie de term sad boy music bovenhaalde, reageerde Blake in een open brief dat véél jonge mannen depressief en eenzaam zijn, en dat ze zo’n stigma kunnen missen als kiespijn. ‘De zelfmoord van Avicii zegt pijnlijk veel over onze neiging om onze emoties op te kroppen.’

'Ik zei tegen mezelf: loop niet de hele tijd rond als een neuroot. Probeer ook eens te genieten'

Allesbehalve deprimerend is dan weer dat Blake in uitstekende doen is op zijn nieuwe plaat ‘Assume Form’. Wanneer ik hem op een Belgische winteravond aan de lijn krijg, zit hij in sunny Los Angeles in de studio met Rosalía, de Catalaanse die op haar eigen plaat ‘El mal querer’ met flair flamenco en r&b mixt, en daarmee moeiteloos alle Jennifer Lopezzen en Shakira’s van de kaart veegt. Op ‘Assume Form’ zingt ze samen met Blake de warmbloedige song ‘Barefoot in the Park’.