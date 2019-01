'Papa is een complexe man, er bestaat geen handleiding voor. Maar hij is ook onze beste maat'

HUMO Donderdag wordt jullie papa 60. Hoe gaan jullie zijn verjaardag vieren?

Megan «We gaan uit eten met de familie.»

Guilian «Ik stuurde hem een berichtje: ‘Wat doe je de 24ste? Heb je iets gepland?’ Hij viel compleet uit de lucht: ‘Hoezo, gepland? Ik heb een match ’s anderendaags.’ Enkele minuten later drong het toch tot hem door: ‘Ah, ’t is mijn verjaardag.’ (lacht) Hij probeert het te negeren: hij háát het om 60 te worden.»

Megan «Soms maken we er een grapje over. Dan zie je hem wegduiken. Het is een drempel waar hij over moet.»

Guilian «60 is oud in zijn ogen. Als we op WhatsApp emoji’s gebruiken met grijs haar, reageert hij altijd verongelijkt: ‘Ik heb zílver haar!’ (lacht)»

HUMO Is hij ijdel?