'We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen'

Je zou denken dat John Crombez de handen vol heeft met de SP.A. Maar begin januari raakte bekend dat hij zich in zijn schaarse vrije tijd over slachtoffers van tienerpooiers ontfermt. Soms gaat hij hen zelfs persoonlijk uit de klauwen van de criminelen halen.

HUMO Vanwaar die grote betrokkenheid?

John CROMBEZ «Dertig jaar geleden nam mijn leraar Nederlands me mee naar zomerkampen voor kinderen uit de jeugdzorg. Sindsdien heeft die wereld me niet meer losgelaten. Ik begeleid nog altijd jongens met een zwaar verleden. Het laatste anderhalf jaar probeer ik ook een handje te helpen in het vluchthuis voor slachtoffers van tienerpooiers dat Saskia Van Nieuwenhove (jeugdzorgexperte, red.) heeft opgericht.

»Zij is daarmee begonnen na een lang gesprek met een slachtoffer uit Antwerpen. Ze was net meerderjarig, waardoor ze de jeugdinstelling moest verlaten. Maar omdat ze niet bij haar familie in West-Vlaanderen terechtkon, was ze naar Antwerpen verhuisd. Ze zag geen andere oplossing dan weer in de armen van haar pooiers te lopen. Dat meisje was het eerste dat Saskia heeft opgevangen.»

HUMO U bent haar zelf gaan weghalen bij haar pooiers, vertelde u in de krant.