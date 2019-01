Afvallen? Dan kun je maar beter op tijd naar bed gaan én je stoelgang controleren

Elk jaar meer moeite om uw wintervet kwijt te raken? Ga dan eerst eens na of u wel goed slaapt. Die en andere verrassende factoren kunnen namelijk een effect hebben op uw gewicht, legt psycholoog Martijn Bond uit in zijn boek ‘De afvalpuzzel’.

HUMO Er bestaan al ontelbaar veel diëten. Is ‘De afvalpuzzel’ het zoveelste in de rij?

Martijn Bond «Helemaal niet! Veel specialisten zijn ervan overtuigd dat ze het perfecte dieet hebben gevonden dat bij iedereen werkt, maar meestal zijn die nieuwe eetpatronen heel moeilijk vol te houden. Mensen raken diëten beu, zien door de bomen het bos niet meer en verliezen de moed. Met mijn boek kunnen ze zelf een afvalplan samenstellen dat ze kunnen volhouden.»

HUMO Wat minder eten en meer bewegen is niet voldoende?

Bond «Nee, soms doet die aanpak meer kwaad dan goed. En door het zo simpel voor te stellen maken we mensen wanhopig. Wie minder eet, meer beweegt en toch niet vermagert, krijgt het gevoel dat hij tekortschiet. Dat zelfvertrouwen krijg je terug door te onderzoeken wie je bent en wat je tegenhoudt. Ben je iemand die de dingen graag uitstelt? Leer je uitstelgedrag dan eerst onder controle te houden en bouw een gezond afvalplan op. Maar vaak zijn er ook andere, complexere redenen waarom iemand geen gewicht verliest.»

HUMO Zoals?

Bond «Slaaptekort is een belangrijke factor. Het doet je de verkeerde beslissingen nemen en zorgt ervoor dat je vaker wilt eten en meer zin hebt in vettig voedsel. Wie een constant gewicht wil aanhouden, moet dus goed slapen, zo’n zeven of acht uur per nacht. Ook stress heeft een nadelig effect. Ons lichaam is bestand tegen korte momenten van stress, op voorwaarde dat het daarna kan rusten en weer ontspannen. Maar tegenwoordig is ons stressniveau continu verhoogd. En het stresshormoon cortisol heeft een belangrijke impact op de manier waarop ons lichaam vet opslaat.

»Ook je darmen bepalen hoeveel je weegt. We hebben goede en slechte darmbacteriën die de manier waarop je voedsel verteert beïnvloeden, en ook de productie van stoffen die je gevoel van honger en verzadiging reguleren. Je stoelgang is een goede graadmeter voor je gezondheid. Beschouw het als een sms van je lichaam, één die je maar beter kunt lezen. Als je stoelgang plots van textuur of kleur verandert, is het raadzaam een staaltje te nemen en te laten onderzoeken. Je gewicht kan er wel bij varen.»

HUMO We voelen net een grote boodschap aankomen!