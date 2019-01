De zaak Mawda: hoe de politie de schutter uit de wind probeert te zetten

De vergadering vond plaats op 31 mei 2018. Met uitzondering van de man die het schot zou hebben afgevuurd waren alle agenten uit de achtervolgende politiewagens aanwezig, evenals de radio-operateurs die vanuit de politiecentrales in Namen en Henegouwen met hen in contact stonden. Ook de politiemensen die betrokken waren bij de eerste stappen van het onderzoek op de parking van Maisières, waar het busje met de dodelijk gewonde Mawda uiteindelijk tot stilstand kwam, waren present. Eén van hen was de agent die in zijn verslag van de fatale nacht uit het niets de hypothese had geformuleerd dat de migranten zelf het meisje hadden gedood, door met haar hoofd een raam van de bestelwagen in te beuken. Hij kreeg volgens het verslag van de vergadering complimenten van een collega over de manier waarop hij de zaak had afgehandeld.