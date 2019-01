Olga Leyers (21) treedt in de voetsporen van Jan Leyers (60): Humo sprak met vader en dochter

Vanaf 31 januari is op VTM ‘De wereld rond met 80-jarigen’ te zien, waarin presentatrice Olga Leyers precies doet wat de titel belooft. De jongste van de Leyers-zussen treedt zo in de voetsporen van vader Jan, die een tv-carrière heeft uitgebouwd met verre reizen, met dat verschil dat hij meestal de oudste was die in beeld kwam. Over wasmachines, afritsbroeken en schuilkeldertips: het allereerste dubbelinterview van Jan en Olga Leyers. ‘Het leven is een tocht door het bos. We zien straks wel hoe we de wolf te lijf zullen gaan.’