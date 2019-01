'De Vlamingen wisten dat de Duitsers in het Oosten de Joden systematisch uitmoordden'

Vijfentwintig jaar geleden heeft Frank Seberechts een ander boek geschreven: ‘Ieder zijn zwarte’, over het einde van de Tweede Wereldoorlog. En over hoe hard en meedogenloos de nieuwe heersers omgingen met de Vlamingen die tijdens de oorlog voor het verkeerde kamp hadden gekozen. Het boek was een apologie voor de slachtoffers van de repressie, maar vandaag zou hij de toon grondig aanpassen, mocht hij de kans krijgen het te herschrijven. Hij noemt het voortschrijdend inzicht.

Frank Seberechts «Ik kom uit een Vlaamsgezinde familie die, ook al had ze niets met de collaboratie te maken, me diepe eerbied heeft bijgebracht voor figuren als Cyriel Verschaeve en August Borms, Vlaams-nationalisten die wel hebben gecollaboreerd. Later heb ik geschiedenis gestudeerd, en in de loop der jaren is mijn beeld over het Vlaams-nationalisme veranderd. Als ik nu ‘Ieder zijn zwarte’ zou schrijven, zouden de conclusies anders luiden.