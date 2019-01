De opmars van het opruimen. 'Álle kindertekeningen bijhouden maakt je geen betere ouder'

Als die sokken in je kleerkast je geen levensvreugde brengen, heb je ze dan werkelijk nodig? Dat is in een notendop de spark of joy-filosofie van opruimgoeroe Marie Kondo, die in haar nieuwe Netflixreeks ‘Tidying Up’ telkens één huis aanpakt en de bewoners afscheid doet nemen van alles wat overbodig is. De serie is een kleine hype, en ook opruimen zelf is aan een opmars bezig. Humo sprak met opruimcoaches Joke Himpens (38) en Katrien Feyaerts (33). ‘Soms zijn mensen zo beschaamd dat ze niemand meer uitnodigen.’