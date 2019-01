Boze bonden, populistische politici, lage lonen: is het nog fijn om overheidsmanager te zijn?

De overheidsmanager belichaamt de staat in transitie. Het pluche van de hoge ambtenarij en het loon van een CEO. Ook hun job heeft een januskop. Officieel rijden ze in het belang van ons allemaal. En is het hun taak om de overheid zo goed mogelijk de bevolking te laten dienen. In de praktijk werken ze voor de aandeelhouders en bestaat hun job uit afstoten en besparen. De overheid als overhead, een bedreiging voor het dividend. De raad van bestuur wint en de burger verliest: 2000 ervaren medewerkers vervangen door de helft minder nieuwelingen komt neer op een vermindering van de dienstlevering. Je ziet hetzelfde gebeuren bij het spoor. De transitie is vergelijkbaar met het werk van de Treuhandanstalt in het herenigde Duitsland 30 jaar geleden. Daar ging het van een rigide planeconomie naar een liberaal model. De Treuhandconsultants zijn rijk en machtig geworden, de rest van het land werd overgeleverd aan onzekerheid. De Belgische Treuhandepigonen hebben het op de sociaaldemocratie gemunt. Elke eurocent besteed aan sociale zekerheid is er een die naar het bedrijfsleven had moeten gaan, als brandoffer voor 'jobs jobs jobs' die er nooit komen, die niet blijven, of waar je niet van kan leven. Dit is het doel waar onze overheidsmanagers naartoe werken. Ingehuurd als wegbereiders van het ultraliberalisme plaveien ze in feite de weg voor populisme en radicalisme.