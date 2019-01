Boze bonden, populistische politici, lage lonen: is het nog fijn om overheidsmanager te zijn?

'Het is de moeilijkste job ter wereld. Maar als ze mij morgen opnieuw vragen, begin ik meteen'

Jo Cornu was na een lange carrière als zakenman drie jaar CEO van de NMBS én hij was zes jaar bestuurder bij Belgacom. Johnny Thijs leidde van 2002 tot 2013 De Post, later Bpost. Tony Mary verwierf nationale bekendheid als afgevaardigd bestuurder van de VRT, maar werkte ook mee aan de transformatie van de RTT tot Belgacom. Hun ongezouten mening over vijf hardnekkige clichés over overheidsbedrijven.

1. ‘Het personeel is verwend’

Het meest hardnekkige cliché van allemaal: overheidsbedrijven zijn log en moeilijk te managen omdat de werknemers, en met name de vakbonden, op de rem gaan staan wanneer iemand aan hun privileges dreigt te raken.

Johnny Thijs «Verwend? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar dat ze te goed beschermd zijn, is duidelijk. Bij Bpost en Proximus wordt hard gewerkt, dat is het gevolg van herstructureringen uit het verleden. Postbode zijn is vandaag een erg uitdagende job. Maar door het ambtenarenstatuut en door de onrechtstreekse bescherming door de politiek is de sociale bescherming er groter dan in de privésector, waar hervormingen sneller en gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd.»