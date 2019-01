'Eén van mijn zonen studeert nu zelf geneeskunde: daaruit leid ik af dat hij geen jeugd trauma's heeft opgelopen'

FRANK PLASSCHAERT «Als kind speelde ik niet met speelgoed. Ik haalde liever de stofzuiger uiteen en legde alle stukjes op de grond, om die daarna weer in elkaar te steken. Ik wil weten hoe iets in elkaar zit. Je vindt die karaktereigenschap bij veel orthopedisten terug: er zijn er veel die oldtimers herstellen of hun eigen huis bouwen of verbouwen.

»Arts worden was geen kinderdroom. Wetenschappen en wiskunde lagen me goed in de middelbare school, al zag ik er het nut niet van in om pure wetenschap te bedrijven: ik heb nood aan menselijk contact. Als je begint rond te kijken naar een mix van die voorkeuren, kom je al snel bij de geneeskunde terecht.»