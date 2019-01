Geet De Vlieger presenteert: 'Geen stijve hark zijn vraagt veel voorbereiding'

Geert De Vlieger blijft het Belgische voetbal analyseren in ‘Sports Late Night’ op VIER en voor de Champions League-wedstrijden is hij er cocommentator, maar ondertussen is hij gepromoveerd tot presentator.

Ietwat geruisloos maakte hij onlangs zijn debuut bij Play Sports, het sportkanaal van Telenet.

Geert De Vlieger «Er zit geen groot masterplan achter, hoor. Het was de voorbije jaren steeds duidelijker geworden dat ik niet meer naar het voetbal zou terugkeren. Vooral sinds de start van ‘Hoogvliegers’ (het reportagemagazine op Play Sports waarin hij voetballers en trainers interviewt, red.) voel ik waar mijn interesses liggen. En bij Play Sports dachten ze: waarom geen volgende stap?

»We hebben bewust voor een low profile-start gekozen met de wedstrijd West Ham – Arsenal, op een zaterdagmiddag. Dat ging goed en de kritieken waren positief, maar ik heb nog wat kilometers af te leggen. We hebben ook onze tijd genomen – we zijn er al meer dan een jaar mee bezig. Interviewen kon ik al, maar presenteren is een vak: je bent niet alleen met je gasten bezig, maar ook met de camera. Bovendien gaan we live, er is dus geen ruimte voor fouten.»

HUMO Klopt het dat Mark Uytterhoeven je heeft gecoacht?

De Vlieger «Mark was mijn mentor. Tijdens de testuitzendingen kroop hij in de rol van mijn gast. Hij wees me op mijn uitspraak en hielp me bij het schrijven van mijn teksten. Ervaring in de studio had ik, het grote verschil is dat ik de uitzending nu leid. Ik moet in de camera praten, de kijkers welkom heten, ervoor zorgen dat alles vlot verloopt en tegelijk niet als een stijve hark overkomen. Daar kruipt veel voorbereiding in.»

HUMO Je hoeft alvast geen West-Vlaams accent te verstoppen, zoals Marc Degryse.

De Vlieger (lacht) «Ik heb toch enkele logopedielessen gevolgd.»

HUMO ‘Geert komt heel ontwapenend over, hij heeft uitstraling en empathie,’ vinden ze bij Play Sports.

De Vlieger «Ik ga niet iemand neerzetten die ik niet ben. Dat hebben we ook heel duidelijk besproken: dat ík daar ga zitten, en niet de Geert De Vlieger van wie ze een presentator hebben gemaakt.»

HUMO Het zijn eigenschappen die je nu meer van pas komen dan tijdens je carrière, nee?

De Vlieger «Ik ben 22 jaar profvoetballer geweest. Op de één of andere manier zal mijn karakter toch in het voetbalwereldje gepast hebben. Ik heb er ook alles uitgehaald. Dat ik nooit bij Real Madrid heb gekeept zoals Thibaut Courtois, of bij Liverpool zoals Simon Mignolet, is logisch: technisch gezien zijn zij veel beter dan ik. Maar ik ben toch 43 keer Rode Duivel geweest. Vroeger was het mijn ambitie om kampioen te spelen en op het WK te staan, nu wil ik vooral gráág doen wat ik doe.»