Green Book’ vertelt het verhaal van twee mannen die anno 1962 samen een wonderlijke roadtrip ondernemen. Op de achterbank van de Cadillac Deville: Don ‘Doc’ Shirley (Mahershala Ali), een Afro-Amerikaanse klassieke pianist uit Manhattan die in het racistische zuiden van de Verenigde Staten een reeks concerten gaat geven. Aan het stuur: Tony Lip (een fors verdikte Viggo Mortensen), een altijd hongerige Italo-Amerikaanse chauffeur uit The Bronx die het niet begrepen heeft op zwarten. Hoe de welgemanierde Doc en de boerse Tony onderweg langzaam maar zeker naar elkaar toe groeien, levert twee uur lang knetterend kijkplezier op.

'Deze film kan de wereld verbeteren'

Straks ontmoeten we de twee hoofdrolspelers, maar eerst praten we met regisseur Peter Farrelly, de man die in de jaren 90 samen met zijn broer Bobby comedygeschiedenis schreef met ‘Dumb and Dumber’ en ‘There’s Something About Mary’ en die nu solo misschien wel de allermooiste film uit zijn carrière heeft gedraaid. Naast Farrelly zit de sympathieke bezieler van ‘Green Book’: Nick Vallelonga, coscenarist en zoon van de échte, in 2013 overleden Tony Lip.