De Billen Bloot-man richt deze week zijn schijnwerpers op een tanende glorie: meneer doktoor. Ooit behoorde hij tot het kruim van de maatschappij. Hij woonde in een villa met dubbele garagepoort en verplaatste zich in een Mercedes of een dikke Amerikaan. Minstens één keer per jaar veranderde hij van schutkleur: lang voor het plebs de ski’s ontdekte, hadden Davos en Chamonix voor hem al geen geheimen meer.