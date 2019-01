‘Kolonel Q heeft voor honderd procent gelijk,’ mailt Jimmy Van de Putte na de noodkreet over de hopeloze toestand van het Belgische leger (Humo van 18 januari). De luchtmachtadjudant schreef in 2017 een masterthesis over het interne controlesysteem en de prestatiemeting bij Defensie. Zijn conclusie: ‘Zolang onze officieren zichzelf en anderen een rad voor ogen blijven draaien, blijft de toestand hopeloos.’