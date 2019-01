Zach Condon «Ça va? Avez-vous une cigarette?»

HUMO Oei.

Condon «Ah, you’re Flemish. Ik spreek altijd Frans als ik in Brussel ben. Ik heb jarenlang in Parijs gewoond, en nu zit ik in Berlijn. Een prachtige stad, maar ik mis de Franse taal.»

HUMO Wanneer ben je naar Berlijn verhuisd?

Condon «Twee jaar geleden. Na twaalf jaar was ik New York kotsbeu. Ik ben lang verliefd geweest op die stad, maar je bent er altijd rusteloos, alsof ze je dwingt om snel te leven. In Parijs is het net hetzelfde: daar woon je in appartementen die zo klein zijn dat je je buren hun neus kunt horen snuiten. Berlijn is rustig. Ik kan er eindelijk helder nadenken. En de muziekscene is er buitengewoon. Het is één van de weinige plaatsen op de aardbol waar je nog échte experimenten kunt horen. Zo heb ik vaak met het elektronische duo Mouse on Mars in de studio gezeten, en ik ben samen met Justin Vernon op hun jongste plaat ‘Dimensional People’ beland.»